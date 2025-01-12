#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Общество

На участке республиканской трассы в ВКО сняли ограничения для проезда

Пробки, пробка, пробки зимой, пробка зимой, машины, автомобили, трафик, дорога, дорога зимой, дороги зимой, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 18:00 Фото: Zakon.kz
Участок трассы республиканского значения, который ранее закрыли в ВКО из-за спуска лавин, вновь доступен для проезда транспорта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "КазАвтоЖол" пояснили, что к этому времени на дороге завершены профилактические работы по спуску снежных лавин.

Речь идет об участке трассы "Усть-Каменогорск-Алтай –Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" с 46 по 66 км – от села Северного до Серебрянска.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2025 года

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 13 по 15 января
Общество
17:30, Сегодня
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 13 по 15 января
В Баку рассказали, как чувствует себя лев Симба, привезенный из Алматы
Общество
16:25, Сегодня
В Баку рассказали, как чувствует себя лев Симба, привезенный из Алматы
Армию Казахстана вновь признали лучшей среди стран Центральной Азии
Общество
10:22, Сегодня
Армию Казахстана вновь признали лучшей среди стран Центральной Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: