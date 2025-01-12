На участке республиканской трассы в ВКО сняли ограничения для проезда

Участок трассы республиканского значения, который ранее закрыли в ВКО из-за спуска лавин, вновь доступен для проезда транспорта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе "КазАвтоЖол" пояснили, что к этому времени на дороге завершены профилактические работы по спуску снежных лавин.

Речь идет об участке трассы "Усть-Каменогорск-Алтай –Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" с 46 по 66 км – от села Северного до Серебрянска.

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