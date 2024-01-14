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На 25 участках дорог республиканского значения ввели ограничение

заснеженная дорога Фото: pixabay
Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 25 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, сообщает Zakon.kz.

Информация о закрытии дорог по областям:

  • Акмолинская область – 14 участков;
  • Жетысуская область – 1 участок;
  • Карагандинская область – 3 участка;
  • Костанайская область – 3 участка;
  • Павлодарская область – 2 участка;
  • Северо-Казахстанская область – 1 участок;
  • Улытауская область – 1 участок.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 522 единицы техники и 823 человека.

Ранее сообщалось, что на 15 участках трасс ввели ограничение движения автотранспорта.

Вся оперативная информация по закрытым участкам размещена на сайте "КазАвтожол" по ссылке.

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