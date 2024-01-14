На 25 участках дорог республиканского значения ввели ограничение

Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 25 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, сообщает Zakon.kz.

Информация о закрытии дорог по областям:



Акмолинская область – 14 участков;



Жетысуская область – 1 участок;

Карагандинская область – 3 участка;

Костанайская область – 3 участка;

Павлодарская область – 2 участка;

Северо-Казахстанская область – 1 участок;

Улытауская область – 1 участок.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 522 единицы техники и 823 человека.

Ранее сообщалось, что на 15 участках трасс ввели ограничение движения автотранспорта.

Вся оперативная информация по закрытым участкам размещена на сайте "КазАвтожол" по ссылке.