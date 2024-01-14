На 25 участках дорог республиканского значения ввели ограничение
Фото: pixabay
Введено ограничение движения транспорта, которое действует на 25 участках автодорог республиканского значения в 7 областях, сообщает Zakon.kz.
Информация о закрытии дорог по областям:
- Акмолинская область – 14 участков;
- Жетысуская область – 1 участок;
- Карагандинская область – 3 участка;
- Костанайская область – 3 участка;
- Павлодарская область – 2 участка;
- Северо-Казахстанская область – 1 участок;
- Улытауская область – 1 участок.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 522 единицы техники и 823 человека.
Ранее сообщалось, что на 15 участках трасс ввели ограничение движения автотранспорта.
Вся оперативная информация по закрытым участкам размещена на сайте "КазАвтожол" по ссылке.
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