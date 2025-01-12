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Общество

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 13 по 15 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 17:30 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 13 по 15 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 13 января, по прогнозам синоптиков, Казахстан будет находиться под влиянием обширного антициклона. Из-за этого на большей части страны сохранится погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололед. По республике прогнозируется туман", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а днем в районе Алакольских озер Жетысуской области усилится ветер до 15-20 м/с.

В Астане

13 января: ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -8-10°.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -5-7°.

15 января: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -6-8°.

В Алматы

13 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем 0+2°.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +1+3°.

15 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +1+3°.

В Шымкенте

13 января: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +10+12°.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

15 января: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +10+12°.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю в Алматы.

Андрей Дюсупов
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