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Образовательная система для детей "Келешек": как накопить и на что потратить

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 21:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
10 января президент Казахстана подписал закон, касающийся государственной образовательной накопительной системы "Келешек". В Министерстве науки и высшего образования рассказали, как по этой системе можно накопить деньги на образование детей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что программа предназначена для детей Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.

Преимущества программы "Келешек":

  • установление стартового образовательного капитала от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет, – 60 МРП (235 920 тенге);  
  • для детей-сирот – 120 МРП (471 840 тенге);
  • вознаграждение банка второго уровня или инвестиционный доход компании по страхованию жизни;
  • ежегодная выплата государственной премии в размере 5-7%. 

Стать участником "Келешек" можно, открыв вклад в банках второго уровня или заключить договор страхования в КСЖ.

"В этой связи родители после открытия этих счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП (около 4 тыс. тенге в месяц) для детей СУСН и 24 МРП для остальных детей", – говорится в сообщении.

По завершении школы как можно использовать накопленные средства:

  • на обучение в колледжах и вузах.

В случае получения образовательного гранта на что можно потратить средства:

  • на получение другого технического и высшего образования;
  • перевести средства третьему лицу, гражданину РК;
  • продолжить накопления;
  • использовать их на жилье;  
  • получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.

Ранее закон по вопросам государственной образовательной накопительной системы подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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