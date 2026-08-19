Как мошенники обманывают казахстанцев – названы самые распространенные схемы

Прокурор Управления прокуратуры Астаны Талант Калиев 19 августа 2026 года на брифинге в РСК поделился самыми распространенными схемами мошенников, при помощи которых они чаще всего пытаются обмануть казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одна из наиболее распространенных схем начинается со звонка от человека, который представляется сотрудником банка и сообщает о якобы попытке оформить кредит или несанкционированной операции.

"Затем к разговору может подключиться лже-сотрудник правоохранительных органов, который убеждает перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Сотрудники банков и государственных органов не требуют переводить деньги на счета неизвестных лиц для их "сохранения". Мошенники также рассылают SMS о якобы одобренном кредите или изменении его статуса. Ссылка ведет на поддельный сайт, где у человека могут запросить номер телефона, данные удостоверения личности, банковской карты и код подтверждения. Эти сведения впоследствии могут быть использованы для хищения денег", – сказал Калиев.

Он отметил, что современные технологии позволяют злоумышленникам имитировать голос родственника и сообщать о якобы чрезвычайной ситуации, требующей срочной передачи денег.

В такой ситуации нельзя доверять только услышанному голосу. Необходимо самостоятельно перезвонить родственнику по известному номеру и убедиться, что ему действительно нужна помощь.

Спикер также напомнил об ответственности, которая грозит за дропперство.

"Не следует соглашаться на предложения передать свою банковскую карту, счет или доступ к банковскому приложению другим лицам за вознаграждение. Через такие счета могут проходить деньги, похищенные у других граждан. С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья 232-1 УК РК, предусматривающая уголовную ответственность за дропперство. В зависимости от обстоятельств наказание может достигать 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Несколько десятков тысяч тенге не стоят нескольких лет свободы", – предупредил прокурор.

Талант Калиев рассказал, как казахстанцам защитить себя:

никому не сообщайте SMS-коды, пароли, CVV/CVC-код и данные банковской карты;

если вам звонят якобы из банка или государственного органа и требуют перевести деньги, прекратите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру;

не устанавливайте по указанию незнакомых лиц приложения для удаленного доступа к телефону;

не переходите по подозрительным ссылкам;

не принимайте финансовые решения под давлением.

"Мошенники намеренно создают ощущение срочности: требуют действовать немедленно, угрожают потерей денег или просят никому не рассказывать о разговоре. Главный принцип – остановитесь и проверьте информацию. Положите трубку, самостоятельно свяжитесь с банком, родственником или соответствующим государственным органом. Несколько дополнительных минут могут сохранить ваши деньги. Помните, что не существует "безопасного счета", а SMS-код и данные банковской карты нельзя сообщать посторонним лицам", – добавил Калиев.

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