Казахстанцам предлагают быстрый способ карьерного роста: насколько он законный

В Казахстане в последние годы все более актуальной становится проблема мошенничества в сфере образования, особенно при получении степени магистра, сообщает Zakon.kz.

Престижные дипломы открывают двери к карьерному росту и новым возможностям, но некоторые люди выбирают путь обмана, чтобы получить заветный документ. Подробнее о мошенничестве с получением магистерских степеней рассказали специалисты Telegram-канала Aqparat saqshysy.

Как выглядит мошенничество?

1. Мошенники предлагают "купить" магистерский диплом без необходимости посещения занятий или написания диссертации. Такой диплом, как правило, является поддельным или добытым незаконным путем.

2. Некоторые недобросовестные организации выдают себя за официально аккредитованные вузы, предлагая магистерские программы без лицензий.

3. Оплачиваемая "помощь" в написании диссертаций или сдаче экзаменов, которая нарушает принципы академической честности.

4. Некоторые аспиранты платят за фальшивые научные публикации и рекомендации, которые якобы подтверждают их академические достижения.

Какие риски?

Специалисты подчеркнули, что использование поддельных документов влечет за собой уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.

А обнародование таких случаев наносит серьезный удар по репутации человека.

Такие схемы также подрывают доверие к академическим институтам и ухудшают общий уровень квалификации специалистов.

Как защититься?

Убедитесь, что образовательное учреждение имеет лицензию, выданную Министерством науки и высшего образования Казахстана.

Образование требует усилий, а любые "предложения" о быстрой покупке диплома должны вызывать подозрение.

Если вы столкнулись с мошенничеством, сообщите в правоохранительные органы или в Миннауки и высшего образования РК.

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