Спикер Мажилиса: Ситуацию с "черным снегом" в Сатпаеве нужно решать системно

13 января 2025 года председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов и группа депутатов встретились с жителями Жезказгана и Сатпаева в ходе рабочей поездки в область Улытау.

В рамках поездки в регион Ерлан Кошанов ознакомился с работой тепловой станции №1 города Сатпаева, встретился с коллективом предприятия и представителями общественности города, обсудил с ними проблемы экологии и "черного снега".

Фото: Ж. Жумабекова

Как заявил спикер Мажилиса, главные причины экологической проблемы в Сатпаеве – низкое качество угля и плохая работа фильтров на тепловой станции. Он также отметил, что глава государства знает о ситуации и поручил провести комплексную проверку для устранения системных причин загрязнения экологии города. Ерлан Кошанов обратился к акимату области и представителям компании "Казахмыс" с требованием оперативно принять системные меры для улучшения ситуации и кардинального решения имеющихся экологических проблем, в том числе в части перевода тепловой станции Сатпаева на газ.

"Старые фильтры, которые сегодня установлены здесь, не способны улавливать отходы от некачественного угля. Это негативно влияет на экологию города, здоровье населения. Понятно, что такую проблему не решить в короткий срок, но сейчас надо выяснить до конца все причины и до следующего отопительного сезона принять конкретные меры. И руководство предприятия, и Минэнергетики, и акимат должны решать проблему совместно, не затягивая. "Черный снег" навсегда должен уйти в прошлое. Со своей стороны, депутаты будут всецело содействовать решению данного вопроса", – сказал председатель Мажилиса.

По итогам встречи руководство акимата области и компании "Казахмыс" взяло на себя обязательства завершить все запланированные работы по модернизации очистных систем тепловой станции Сатпаева до следующего отопительного сезона. Присутствующие на встрече представители Министерства энергетики проинформировали о том, что готовы поддержать область Улытау в модернизации тепловой станции через инструмент "Тариф в обмен на инвестиции".

Фото: Ж. Жумабекова

Спикер Мажилиса также напомнил, что вопрос бесперебойного обеспечения населения теплом остается одним из самых важных в последние годы. Состояние инженерной инфраструктуры находится на постоянном контроле главы государства, без громких отчетов и пафоса по всей стране идет масштабная модернизация обветшалых котельных, инженерно-коммунальных сетей, о чем Касым-Жомарт Токаев рассказал в недавнем интервью газете "Ана тілі".

Фото: Ж. Жумабекова

Мажилисмены также ознакомились с ходом работ на гидроцехе в городе Жезказгане. Как отметил Ерлан Кошанов, проблема обеспечения питьевой водой Жезказгана по сей день остается одной из самых чувствительных. В 2021 году глава государства поручил решить эту проблему, на сегодня проделана определенная работа, но остается еще много вопросов.

"Жители Жезказгана должны получить качественную питьевую воду как можно быстрее. От этого вопроса во многом зависит здоровье людей и настроения в регионе. Это общая задача для всех – министерств, акимата. Депутаты также активно занимаются этим вопросом и держат ситуацию на своем постоянном контроле", – сказал Ерлан Кошанов.

Он отметил, что вопрос обеспечения питьевой водой Жезказгана планируется решить за счет подземных источников по двум водоводам – Эскулинскому и Уйтас-Айдосскому. На сегодня разработаны все необходимые проектные документы, намечены конкретные объемы работ, выделено первоначальное финансирование. На встрече прошло всестороннее обсуждение имеющихся проблем с участием представителей Министерства водных ресурсов и ирригации, а также руководства области. По его итогам председатель Мажилиса подчеркнул, что в течение 2025 года должны быть предприняты решительные шаги для максимального решения всех вопросов и обеспечения Жезказгана питьевой водой.

Фото: Ж. Жумабекова

Кроме этого, в ходе поездки депутаты ознакомились с деятельностью Дворца школьников в городе Сатпаеве, строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в областном центре, а также встретились с общественностью Жезказгана.