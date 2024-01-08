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Спикер Мажилиса обсудил реформы президента с жителями области Улытау

встреча Фото: Ж. Жумабекова
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов и группа депутатов посетили область Улытау. Они встретились с активом региона, работниками промышленных предприятий, ознакомились с работой Жезказганской ТЭЦ и спустились в забой на шахте "Анненская", сообщает Zakon.kz.

Поездка Спикера Мажилиса началась встречей с активом региона – членами Совета ветеранов, депутатами областного маслихата и общественностью. Ерлан Кошанов обратил внимание улытаусцев на основные тезисы, изложенные в недавнем интервью президента Касым-Жомарта Токаева "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед".

встреча

Фото: Ж. Жумабекова

По мнению Спикера Мажилиса, прошедший год стал знаковым для страны, временем продолжения комплексных реформ Главы государства и началом реализации новой экономической политики. Ерлан Кошанов рассказал об институциональных изменениях на всех уровнях государственной власти, подробно остановившись на достижениях страны и планах на ближайшее будущее. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, обеспечено развитие экономики на уровне 4,9% и привлечение значительных иностранных инвестиций.

"Несколько дней назад я был на приеме у президента. Одним из приоритетных вопросов он назвал развитие наших регионов. Возрожденная решением Главы государства область Улытау играет особую роль не только для местного населения, но и для всей нашей нации. В этой связи президент дал поручение руководству области о строительстве в регионе ряда социально-культурных объектов и новых жилых домов. Его выполнение – важная задача для всех нас. Депутаты будут контролировать эту работу и всячески помогать реализации всех запланированных проектов", – сказал председатель Мажилиса.
встреча

Фото: Ж. Жумабекова

Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня область Улытау является самостоятельным регионом с большим потенциалом экономического, социального и культурного развития. Объем привлеченных инвестиций достиг 171,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 45 млрд тенге. Стало активно развиваться строительство, позволившее уже ввести в эксплуатацию 67 тыс. кв. метров жилья.

Он также отметил, что первое в стране заседание Национального Курултая в 2022 году по инициативе Президента состоялось именно на земле Улытау.
"Улытау занимает особое историческое и духовное место в нашей истории. Здесь захоронен основатель Золотой Орды Джучи-хан. В своем интервью Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году будет отмечаться 800-летие Улуса Джучи. Это важное событие не только для самого региона, но и для изучения истории казахской государственности", – заключил Ерлан Кошанов.
На Жезказганской ТЭЦ мажилисмены заслушали доклады о ходе отопительного сезона и модернизации предприятия. Депутаты рассказали сотрудникам ТЭЦ о работе над новым законопроектом о теплоэнергетике, ответили на вопросы и выслушали предложения энергетиков.
встреча с населением

Фото: Ж. Жумабекова

Далее депутаты посетили Жезказганскую обогатительную фабрику и спустились в забой на шахте "Анненская" в г.Сатпаев. На встрече с работниками предприятий Ерлан Кошанов рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию поручений главы государства по решению наиболее актуальных проблем. В частности, о введении специальной выплаты для работников, занятых на работах с вредными условиями труда и поправках по усилению безопасности труда на производстве. Мажилисмены обсудили с рабочими и шахтерами имеющиеся вопросы по улучшению их социальной поддержки со стороны государства.

встреча

Фото: Ж. Жумабекова

Встречи депутатов с населением регионов продолжатся до 12 января текущего года.

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