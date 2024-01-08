Спикер Мажилиса обсудил реформы президента с жителями области Улытау

Поездка Спикера Мажилиса началась встречей с активом региона – членами Совета ветеранов, депутатами областного маслихата и общественностью. Ерлан Кошанов обратил внимание улытаусцев на основные тезисы, изложенные в недавнем интервью президента Касым-Жомарта Токаева "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед".

Фото: Ж. Жумабекова

По мнению Спикера Мажилиса, прошедший год стал знаковым для страны, временем продолжения комплексных реформ Главы государства и началом реализации новой экономической политики. Ерлан Кошанов рассказал об институциональных изменениях на всех уровнях государственной власти, подробно остановившись на достижениях страны и планах на ближайшее будущее. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, обеспечено развитие экономики на уровне 4,9% и привлечение значительных иностранных инвестиций.

"Несколько дней назад я был на приеме у президента. Одним из приоритетных вопросов он назвал развитие наших регионов. Возрожденная решением Главы государства область Улытау играет особую роль не только для местного населения, но и для всей нашей нации. В этой связи президент дал поручение руководству области о строительстве в регионе ряда социально-культурных объектов и новых жилых домов. Его выполнение – важная задача для всех нас. Депутаты будут контролировать эту работу и всячески помогать реализации всех запланированных проектов", – сказал председатель Мажилиса.

Фото: Ж. Жумабекова

Ерлан Кошанов подчеркнул, что сегодня область Улытау является самостоятельным регионом с большим потенциалом экономического, социального и культурного развития. Объем привлеченных инвестиций достиг 171,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 45 млрд тенге. Стало активно развиваться строительство, позволившее уже ввести в эксплуатацию 67 тыс. кв. метров жилья.