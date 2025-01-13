Появились новости о женщине, бросившей маленького сына на вокзале в Астане

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте 13 января рассказали о задержании матери, бросившей сына, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, сотрудники Линейного управления полиции на станции Астана в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и доставили в полицию мать оставленного на вокзале ребенка. По данным полиции, ранее она состояла на психиатрическом диспансерном учете.

"В настоящее время по факту оставления в опасности малолетнего ребенка проводится расследование. Ребенок направлен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, акимата Астаны. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – сообщили в ДП на транспорте.

8 января 2025 года в Сети появилась информация о том, что трехлетнего мальчика с запиской в кармане нашли на старом вокзале Астаны.