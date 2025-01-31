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Происшествия

В Алматы задержана женщина, бросившая новорожденного во дворе одного из домов

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 15:35 Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции Алматы установили личность женщины, которая бросила новорожденного ребенка, и задержала ее, сообщает Zakon.kz.

В полиции напомнили, что минувшим днем во дворе одного из домов по ул. Чернышевского местные жители нашли ребенка. По данным сотрудников скорой помощи, малышке было всего пару часов от роду, ее госпитализировали.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки была установлена. Она задержана и для оказания медицинской помощи помещена в одну из больниц города. По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются", – проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

8 января 2025 года стало известно, что трехлетнего малыша с запиской бросили на старом вокзале Астаны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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