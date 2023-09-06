ДП Алматы об инциденте с сыном Турлыханова: Девушка в полицию не обращалась

В пресс-службе полиции Алматы прокомментировали Zakon.kz нашумевший инцидент с сыном Даулета Турлыханова, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, все участники события установлены.

Кроме того, согласно данным правоохранителей, заявление по данному факту в органы внутренних дел не поступало.

"От заявлений в полицию они отказались, сообщив, что инцидент был исчерпан в тот же день и претензий ни к кому не имеется". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее девушка по имени Ева обвинила Акежана Турлыханова в жестоком обращении. По ее словам, после инцидента у нее остались синяки на лице, руках и ногах.

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов на вопрос журналистов о скандале ответил, что проводит воспитательные беседы с сыновьями, но они уже взрослые и сами должны нести ответственность за свои поступки.

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Позднее мажилисмен оставил пост в Instagram, в котором заявил, что распространенное видео – очередная информационная атака.