#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
528.52
539.14
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
528.52
539.14
5.17
Общество

Избивали и сдавали квартиры умерших постояльцев: в Павлодаре завели дело на сотрудников пансионата

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 09:46 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 января 2025 года рассказали в прокуратуре Павлодарской области:

"Прокуратурой Павлодара совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции установлен частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению. Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев".

По указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.

"Иная информация в интересах следствия в силу ст. 201 УПК разглашению не подлежит".Прокуратура Павлодарской области

11 января 2025 года стало известно, что в Акмолинской области внук избил 77-летнюю бабушку.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Бесплатные курсы казахского языка: кто и где может на них записаться в Астане
Общество
11:16, Сегодня
Бесплатные курсы казахского языка: кто и где может на них записаться в Астане
Преимущества онлайн-торговли назвал глава Минторговли
Общество
10:54, Сегодня
Преимущества онлайн-торговли назвал глава Минторговли
Казахстан готов перенять опыт зарубежных стран в сфере электронной торговли
Общество
10:39, Сегодня
Казахстан готов перенять опыт зарубежных стран в сфере электронной торговли
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: