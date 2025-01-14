Избивали и сдавали квартиры умерших постояльцев: в Павлодаре завели дело на сотрудников пансионата

В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 января 2025 года рассказали в прокуратуре Павлодарской области:

"Прокуратурой Павлодара совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции установлен частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению. Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев".

По указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.

"Иная информация в интересах следствия в силу ст. 201 УПК разглашению не подлежит". Прокуратура Павлодарской области

11 января 2025 года стало известно, что в Акмолинской области внук избил 77-летнюю бабушку.