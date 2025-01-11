В Акмолинской области внук избил 77-летнюю бабушку
В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что заявление от женщины поступило 8 января 2025 года и теперь 30-летнему мужчине грозит уголовная ответственность.
"Пожилая сельчанка сообщила о том, что днем ранее ее внук в ходе ссоры нанес ей телесные повреждения. Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – пояснили правоохранители.
В полиции напомнили, что в 2024 году в Уголовный кодекс Казахстана внесены изменения, которые усиливают ответственность за правонарушения, связанные с причинением вреда здоровью и нанесением побоев.
За умышленное причинение легкого вреда здоровью предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, а за побои или насильственные действия, не приведшие к легкому вреду здоровью, – арест на срок до 50 суток.
Ранее сообщалось, что в Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей. Инцидент произошел в ходе реанимации пациента с остановкой дыхания и сердца.