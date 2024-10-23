Как решается проблема заторов на казахстанско-китайской границе, рассказали в КГД

Рабочая группа в составе сотрудников Главной транспортной прокуратуры и Комитета государственных доходов МФ РК выехали на таможенный пункт пропуска "Нур Жолы - Хоргос" для разрешения проблемы с заторами, сложившейся на границе, сообщает Zakon.kz.

В КГД сообщили, что на пункте пропуска водители занимают очередь на две недели вперед и на общем фоне дефицита свободных мест, в социальных сетях и профильных чатах появились предложения о продаже брони, что вызывает определенное недовольство со стороны добросовестных перевозчиков и создает "благоприятные" условия для различных коррупционных проявлений.

"В этой связи, устранить возникшие условия нарушения режима работы сервиса CarGoRuqsat, непосредственно на таможенный пост, в составе группы выехали сотрудники Главной транспортной прокуратуры и Комитета государственных доходов МФ РК. Рабочей группой исключаются вмешательства так называемых "помогаек" и программ-роботов, которые создают искусственный дефицит свободных мест в системе. Эти программы обходят защиту, и за миллисекунды занимают очередь. В этой связи было принято решение изменить процесс бронирования", - рассказали в комитете.

Теперь, возможность бронирования очереди и выбор времени/даты прохождения пункта пропуска будет предоставлена пользователю после прохождения им форматно-логического контроля.

Как отмечается, такая последовательность позволит отсеять лиц, спекулирующих местами в очереди, а добросовестному перевозчику пройти проверку на соответствие предъявляемым требованиям без лишней спешки и уже потом выбрать удобное для себя время проезда.

В Комитете госдоходов также сообщили, что с 28 октября 2024 года выдача иностранных бланков разрешений на границе с КНР в пунктах пропуска будет временно приостановлена по причине их отсутствия и разрешения ситуации Министерством транспорта РК.