Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Биометрию для перевозчиков, штрафы и доверенность введут на госгранице Казахстана

граница, Нур-Жолы, государственная граница, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 11:02 Фото: пресс-служба Министерства финансов РК
В Комитете госдоходов рассказали о том, какие меры принимают для борьбы с искусственным дефицитом свободных очередей и спекуляцией бронирования на государственной границе, сообщает Zakon.kz.

На самом "модернизированном", имеющем наибольшую пропускную способность пункте пропуска казахстанско-китайской границы "Нур жолы – Хоргос" продолжает деятельность рабочая группа из сотрудников Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов МФ РК. В ходе очередного совещания 23 октября было принято несколько важных для рынка решений.

"Для борьбы с манипуляциями очередью принято решение внедрить в CarGoRuqsat биометрическую идентификацию личности. Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создают необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью наживы", – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую "доверенность" от владельца или балансодержателя авто.

"То есть каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего они смогут самостоятельно бронировать очередь. Тем самым институт посредников будет поставлен на учет в сервисе, что позволит отслеживать и анализировать "цифровые следы" каждого пользователя и его действия в системе", – пояснили в КГД.

Это позволит оперативно отслеживать подозрительную активность пользователей и выявлять вероятных нарушителей. В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска, система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за "простой" пункта пропуска.

"Как показал анализ, тех, кто злоупотребляет с неиспользованием брони, достаточно много. К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трех раз за последние 30 дней. Однако пока рабочая группа решила установить "порог" в 10 случаев неиспользования брони в течение месяца. При этом система будет "мониторить", и если в этом списке будут авто одних и тех же владельцев или балансодержателей, этот порог будет снижен, и практически все те, кто злоупотребляет, подпадут под выплату компенсации в бюджет", – добавили в Комитете.

Члены рабочей группы намерены проработать с АО "Государственное кредитное бюро" вопрос интеграции сервиса электронного бронирования с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД). В этом случае система будет видеть, кто именно имеет доверенность на управление транспортным средством, чтобы исключить бронирование очереди неуполномоченными перевозчиками посредниками.

Ранее в КГД сообщали, что на пункте пропуска водители занимают очередь на две недели вперед. И на общем фоне дефицита свободных мест в социальных сетях и профильных чатах появились предложения о продаже брони, что вызывает определенное недовольство со стороны добросовестных перевозчиков и создает "благоприятные" условия для различных коррупционных проявлений.

Читайте также

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица, остановка
Сразу пять автобусов изменили маршруты в Астане из-за ремонтных работ
Багдат Мусин рассказал об отце, опубликовав архивное фото
Багдат Мусин рассказал об отце, опубликовав архивное фото
Школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
Учителя Алматы взорвали соцсети своим праздничным видео
Андрей Дюсупов
Комитет государственных доходов Казахстан Хоргос 2024 год Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: