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Общество

Как получить дубликат госномера на авто: все, что нужно знать казахстанцам

Как получить дубликат госномера на авто: все, что нужно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 11:43 Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 14 января 2025 года рассказали, как получить дубликат государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), сообщает Zakon.kz.

Для восстановления государственного регистрационного номерного знака казахстанцам нужно обратиться в спецЦОН и подать заявку на выдачу дубликата.

"При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Госпошлина за изготовление одного номерного знака составляет 1,4 МРП (5504 тенге в 2025 году)", – уточнили в "Правительстве для граждан".

Срок оказания государственной услуги "Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортного средства":

  • для жителей Астаны и Алматы – 5 рабочих дней;
  • для жителей других регионов Казахстана – 15 рабочих дней.

В госкорпорации отметили, что дубликат госномера на авто можно получить ускоренно:

  • 1 рабочий день (без учета дня приема заявлений и выдачи номеров) – для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Актобе, Атырау, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск;
  • 5 рабочих дней (без учета дня приема заявлений и выдачи номеров) – для городов Жезказган, Конаев, Кокшетау, а также районов и городов областного значения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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