Как получить дубликат госномера на авто: все, что нужно знать казахстанцам
Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 14 января 2025 года рассказали, как получить дубликат государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), сообщает Zakon.kz.
Для восстановления государственного регистрационного номерного знака казахстанцам нужно обратиться в спецЦОН и подать заявку на выдачу дубликата.
"При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Госпошлина за изготовление одного номерного знака составляет 1,4 МРП (5504 тенге в 2025 году)", – уточнили в "Правительстве для граждан".
Срок оказания государственной услуги "Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортного средства":
- для жителей Астаны и Алматы – 5 рабочих дней;
- для жителей других регионов Казахстана – 15 рабочих дней.
В госкорпорации отметили, что дубликат госномера на авто можно получить ускоренно:
- 1 рабочий день (без учета дня приема заявлений и выдачи номеров) – для городов Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тараз, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Актобе, Атырау, Актау, Уральск, Усть-Каменогорск;
- 5 рабочих дней (без учета дня приема заявлений и выдачи номеров) – для городов Жезказган, Конаев, Кокшетау, а также районов и городов областного значения.
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