Переоформить машину в Казахстане стало проще

Процесс переоформления автомобиля в Казахстане стал проще благодаря цифровым решениям, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Правительстве для граждан, раньше при перерегистрации транспортных средств нужно было предоставлять нотариально заверенный договор купли-продажи автомобиля. Теперь оператор спецЦОНа может сформировать электронный документ в системе, а продавец и покупатель подписать его с помощью QR-кода, отсканировав его через приложение eGov mobile.

"Новшество было внедрено для удобства и комфорта услугополучателей, а также для искоренения коррупционных действий при регистрации транспортных средств. Благодаря интеграции информационных систем Госкорпорации, МВД РК и АО "НИТ" процесс переоформления авто стал прозрачным. Подделка подписей при регистрации сделки исключена", – отметили в Правительстве для граждан.

При обращении услугополучателей сотрудник спецЦОНа вносит в систему сведения о продавце и покупателе, а также о транспортном средстве. После чего система автоматически формирует электронную письменную форму сделки и выводит на экран QR-код. Отсканировав его, покупатель и продавец автомобиля могут ознакомиться с документом о купле-продаже и подписать его с помощью ЭЦП.

Прием бумажной письменной формы сделки при переоформлении автомобилей отменили с 23 апреля 2024 года года. Также в этот день вступили в действие новые правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений.