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Общество

В полиции Костаная предложили бороться со свалками с помощью "фотоловушек"

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 05:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
15 января костанайские полицейские, экологи и представители местных властей обсуждали вопросы борьбы с несанкционированными свалками. Участники встречи рассмотрели варианты ликвидации таких свалок в регионе, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, мероприятие прошло в рамках экологической акции "Таза Казахстан".

На данный момент в регионе функционирует 38 мобильных групп, включающих полицейских, экологов и сотрудников акиматов, которые занимаются поиском и ликвидацией крупных свалок мусора.

Максут Ералиев, начальник местной полицейской службы области, предложил установить переносные "фото-ловушки" в местах, где наиболее вероятно появление несанкционированных свалок. Такие устройства будут мобильными, что позволит оперативно фиксировать нарушения и привлекать виновных к ответственности.

Он также сообщил, что в 2024 году в регионе было зафиксировано 43 случая создания свалок, из которых 20 уже ликвидированы. Также свалки обнаружены в разных населенных пунктах, включая Костанай, Амангельдинский район, Житикару, Камыстинский, Наурзумский, Узункольский и Федоровский районы, а также в Рудном. В общей сложности в регионе было привлечено к административной ответственности почти 9 тыс. человек за создание свалок и около 3 тыс. – за загрязнение общественных мест. Сумма наложенных штрафов составила более 44 млн тенге.

Ранее стало известно, что заместитель министра МВД РК ознакомился с работой полицейских и встретился с акимом Туркестанской области.

Аксинья Титова
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