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Происшествия

Скандал в поезде Атырау – Актобе: проводник задним числом оформил проезд умершему безбилетнику

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 18:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пассажирском поезде сообщением Атырау – Актобе разыгралась настоящая трагедия, обернувшаяся громким скандалом: проводник попытался скрыть провоз безбилетника весьма циничным способом, оформив проездной документ на имя мужчины, который уже скончался в пути, передает Zakon.kz.

Как стало известно, состав отправился со станции Атырау 12 июля 2026 года и прибыл в пункт назначения утром следующего дня. В ходе предварительного расследования специалисты установили, что 44-летний мужчина сел в поезд "зайцем".

Однако во время поездки у пассажира внезапно остановилось сердце. Чтобы скрыть факт незаконного нахождения человека в вагоне, проводник взял удостоверение личности уже умершего мужчины и поспешил купить на его имя официальный билет через систему.

На происшествие оперативно отреагировали в национальной компании, раскрыв детали инцидента и сообщив о жестких кадровых решениях.

"Согласно рапорту начальника поезда, пассажир следовал без проездного документа. Посадка была осуществлена проводником одного из вагонов. На участке Кандыагаш – Актобе пассажир скоропостижно скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал гипертонический криз. Система кондиционирования воздуха в вагоне функционировала в штатном режиме, температурный режим соответствовал установленным нормативам. Вагон, в котором следовал пассажир, 2023 года постройки, производства АО "ЗИКСТО", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темир жолы" 18 июля 2026 года.

В КТЖ также добавили, что по прибытии поезда на станцию Актобе тело скончавшегося мужчины передали уполномоченным органам для проведения необходимых процессуальных мероприятий.

В тот же день, 13 июля 2026 года, в филиале "Западный" АО "Пассажирские перевозки" провели внутреннее служебное расследование.

"По его итогам в тот же день были расторгнуты трудовые договоры с двумя проводниками вагона и начальником поезда. Начальнику Актюбинского участка и инструктору производственного обучения объявлены дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора. В отношении руководящего состава филиала "Западный" также будут приняты строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до расторжения трудовых договоров", – добавили в компании.

Параллельно выяснением всех обстоятельств гибели человека на железной дороге занялись правоохранительные органы.

"По факту скоропостижной смерти пассажира в поезде сообщением Атырау - Актобе отделом полиции на транспорте станции Актобе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Предварительный диагноз: двусторонняя пневмония. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – говорится в официальном сообщении Департамента полиции на транспорте.

Ранее сообщалось, что молодой железнодорожник умер прямо на посту в Мангистау.

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Канат Болысбек
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КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры
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