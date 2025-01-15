Пассажирка избила сотрудника авиакомпании: на астанчанку завели уголовное дело
Фото: Zakon.kz
Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы задержана астанчанка, которая, опоздав на рейс Алматы – Астана, нанесла удар супервайзеру на стойке регистрации и бросила его сотовый телефон на пол, сообщает Zakon.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.
"Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит". Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Ранее сообщалось, что на сотрудника наземной службы авиакомпании FlyArystan напала пассажирка рейса FS 7057 по маршруту Алматы – Астана.
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