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Общество

Жители столицы за определенные суммы обеспечивали иностранцев гражданством Казахстана

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 15:12 Фото: freepik
В Астане двое мужчин разработали схему, в рамках которой незаконно вид на жительство и гражданство Казахстана получили 49 иностранцев из Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Астаны, один из фигурантов изготавливал фальшивые свидетельства о браке, медицинские справки и другие документы, другой – находил клиентов и обеспечивал их контактами с первым.

"В результате преступной деятельности они получали доход от 80 тыс. до 1 млн тенге от каждого иностранца. Гособвинителем предоставлены суду доказательства о виновности подсудимых. Приговором суда им назначено наказание в виде одного года шести месяцев и двух лет лишения свободы соответственно", – сообщили в надзорном органе.

В доход государства конфискованы незаконно полученные деньги в сумме 107 тыс. долларов США, 2,5 млн тенге и 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Zakon.kz писал о жителе Абайской области, которого выдворили в Россию и лишили гражданства.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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