#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Происшествия

Иностранцев задержала киберполиция в двух городах Казахстана

Иностранцев задержала киберполиция в двух городах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:31 Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудниками киберполиции во взаимодействии с прокуратурой в Кокшетау и Жезказгане задержаны двое безработных иностранцев, которые прибыли в Казахстан для осуществления незаконной деятельности, сообщает Zakon.kz.

По словам замначальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслана Ускембаева, при обыске в двух городах изъято два устройства sim-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч sim-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы.

"Фигуранты водворены в изолятор временного содержания", – добавил он.

С начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержаны 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования sim-box, более 8 тыс. sim-карт, 11 компьютеров, 452 usb-модема.

Ранее в МВД рассказали о самых популярных интернет-мошенничествах в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Алматы убили и расчленили женщину
Происшествия
11:24, Сегодня
В Алматы убили и расчленили женщину
Парня с инвалидностью похитили и изнасиловали в Актау
Происшествия
11:14, Сегодня
Парня с инвалидностью похитили и изнасиловали в Актау
Полицейский погиб в Жамбылской области
Происшествия
09:59, Сегодня
Полицейский погиб в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: