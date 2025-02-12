Иностранцев задержала киберполиция в двух городах Казахстана
Фото: YouTube/mvdkontent
Сотрудниками киберполиции во взаимодействии с прокуратурой в Кокшетау и Жезказгане задержаны двое безработных иностранцев, которые прибыли в Казахстан для осуществления незаконной деятельности, сообщает Zakon.kz.
По словам замначальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслана Ускембаева, при обыске в двух городах изъято два устройства sim-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч sim-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы.
"Фигуранты водворены в изолятор временного содержания", – добавил он.
С начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержаны 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования sim-box, более 8 тыс. sim-карт, 11 компьютеров, 452 usb-модема.
Ранее в МВД рассказали о самых популярных интернет-мошенничествах в Казахстане.
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