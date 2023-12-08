Литва расследует, как дети Абрамовича получили гражданство, ЕС подготовил пакет санкций – ситуация в Украине
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Правительство Литвы расследует обстоятельства, на основании которых двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство, сообщает Zakon.kz.
- Парламент поддержал в целом законопроект, необходимый для строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Документ предусматривает, что местонахождение кладбища будет определять Кабмин.
- Парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, при этом ужесточает ограничения на использование русского языка, сообщил в пятницу украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram.
- Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что 12-й пакет санкций ЕС против России подготовлен, он содержит запрет на импорт алмазов из РФ.
- Верховная Рада на заседании 8 декабря в целом приняла закон, который выделяет Специализированную антикоррупционную прокуратуру в отдельный орган прокуратуры, однако в рамках этого законопроекта не отменила полностью скандальные "правки Лозового".
- Киев должен понять, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Российский боевик Ян Петровский, которого в пятницу освободили из финской тюрьмы несмотря на просьбу Украины экстрадировать его, был задержан финскими пограничниками и вероятно будет выдворен из страны, пишет газета Ilta-Sanomat.
- Потребление электроэнергии в Украине 7 декабря было рекордным с начала отопительного сезона, поэтому приходится привлекать аварийную помощь из Румынии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
- По состоянию на 8 декабря из-за забастовки польских перевозчиков на четырех пунктах пропуска с Польшей находится около 3300 грузовиков.
- "Укрзализныця" отправила в Польшу первую партию грузовых автомобилей в обход заблокированных автодорожных пунктов пропуска.
- Разногласия некоторых стран – членов ЕС по поводу предложения по использованию налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины не позволят Киеву получить средства в ближайшее время, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
- Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики собирают данные о преступлениях Киева в отношении жителей региона, в том числе о нанесенном ущербе, чтобы предъявить иск Киеву. Об этом сообщил на пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия" глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Власти Украины заочно предъявили обвинение в коллаборационизме спикеру парламента самопровозглашенной ДНР Артему Жоге, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). В пятницу Жога передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу россиян пойти на выборы в 2024 году.
- Евросоюз смог предоставить Украине только 30-35% из обещанного 1 млн боеприпасов из-за проблем с европейской индустрией производства. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
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