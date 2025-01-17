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Общество

Без зарплаты остались строители, работавшие в школах Алматинской области

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 07:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строители, которые ремонтировали сельские школы в Талгарском районе, уже полгода не могут получить зарплату, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", долг уже исчисляется миллионами тенге. Так, строители остановили свои работы в школе в селе Белбулак, где 800 школьников так и не сели за парты в начале учебного года. Все из-за того, что строители перестали получать деньги за свой труд.

При этом за год рабочие:

  • оштукатурили стены;
  • установили металлоконструкцию для сейсмоусиления и окна;
  • провели канализацию, электричество и водопровод в черновом виде.

Но это только половина работы. Еще нужно закончить покраску и благоустроить территорию. Гендиректор строительной организации в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала объяснил, что банковские счета организации арестованы и в ближайшие полгода он не сможет ничего выплатить.

В поисках справедливости и своих денег рабочие отправились в акимат.

А в Петропавловске жители жалуются на качество защитного от паводков сооружения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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