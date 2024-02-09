Зарплату учителей на 90 млн тенге украли в школе Алматинской области

Уголовное дело возбудили в Алматинской области по факту хищения бюджетных денег. Подозреваемый – бухгалтер одной из школ Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области 9 февраля, сотрудники ведомства выявили крупное хищение бюджетных средств в одной из школ Талгарского района. Деньги предназначались для выплаты зарплат сотрудникам.

По версии следствия, бухгалтер школы перечисляла бюджетные деньги несуществующим работникам и своим родственникам. Согласно предварительной оценке, ущерб превышает 90 млн тенге. Точную сумму сейчас устанавливают.

"Прокуратура области возбудила уголовное дело по п .2 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Материалы направлены в Департамент экономических расследований по Алматинской области", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее стало известно, что бухгалтера районной больницы в Алматинской области приговорили к семи годам колонии по делу о присвоении денег предпринимателей.