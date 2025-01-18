Вопросы посмертного донорства и вакцинации обсудили министр здравоохранения и Верховный муфтий Казахстана

Вопросы вакцинации и донорства органов обсудила министр здравоохранения Акмарал Альназарова с главой Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы, сообщает Zakon.kz.

Основной темой разговора стали вопросы повышения осведомленности населения по вопросам вакцинации и донорства органов.

Глава Минздрава подчеркнула, что вакцинация – одно из приоритетных направлений в сфере здравоохранения страны. Однако в последние годы наблюдается рост отказа от прививок как в Казахстане, так и по всему миру, что способствует увеличению числа неиммунизированных людей и регистрации вспышек инфекционных заболеваний среди непривитых граждан.

Фото: Министерство здравоохранения РК

"Отказ от профилактических прививок ставит под угрозу здоровье детей, лишая их защиты от инфекционных болезней и их возможных последствий", – отметила Акмарал Альназарова.

Министр также указала, что одной из главных причин отказа от вакцинации является влияние религиозных убеждений родителей.

В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана планирует усилить сотрудничество с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК). При поддержке Всемирной организации здравоохранения проведут исследование для выявления религиозных факторов, влияющих на отказ от вакцинации, а также для изучения коммуникационных пробелов и других возможных факторов, препятствующих вакцинации.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы трансплантологии. Министр здравоохранения отметила, что за последние 10 лет в стране произошел значительный прогресс в этой сфере. Каждому казахстанцу стали доступны сложнейшие дорогостоящие операции по пересадке органов, при этом пациенты получают пожизненную терапию бесплатно за счет государства. Однако до сих пор в листе ожидания трансплантации донорских органов находятся 4117 человек, в том числе 96 детей.

Обращаясь к представителям духовенства, Акмарал Альназарова подчеркнула роль религиозных лидеров в разъяснении вопросов посмертного донорства. По ее словам, это поможет людям принять осознанное и ответственное решение.

В Минздраве отметили, что лидером в развитии посмертного донорства в мире является Испания. Среди СНГ наилучшие результаты у Республики Беларусь. В Казахстане, по подсчетам Глобального фонда Всемирной организации здравоохранения, данный показатель составляет всего 0,36.

Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана разъяснили гражданам предписание касательно кибербуллинга. Из заявления Совета улемов следует, что такое явление считается запугиванием, унижением и оскорблением и такие действия запрещены по шариату.