ДУМК обратилось к казахстанцам с важной информацией касательно кибербуллинга

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) 16 января 2026 года разъяснили гражданам предписание касательно кибербуллинга, сообщает Zakon.kz.

Из заявления Совета улемов ДУМК следует, что кибербуллинг – это запугивание, унижение, оскорбление кого-либо через интернет или другие социальные сети, мобильный телефон.

"К этому относится распространение сплетен и ложной информации, угрозы опубликовать чьи-либо личные записи, фотографии, видеозаписи, оставление оскорбительных записей о ком-либо в социальных сетях и поддержка этого "лайками", унижение чьей-либо религии или культуры и так далее... В шариате запрещено запугивать, оскорблять, высмеивать, раскрывать чужие недостатки, унижать", – пояснили корреспонденту Zakon.kz в Совете улемов ДУМК.

Также в совете напомнили слова Ас-Сафарайни, который говорил:

"Кто ненавидит или высмеивает одного из своих товарищей и друзей или унижает, оскорбляет одного из верующих, тот совершил явный грех".

"Поэтому кибербуллинг и любые формы буллинга (буллинг в словесной форме, запугивание с применением силы, реляционный) запрещены". Совет улемов ДУМК

Таким образом, Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана принял следующие решения:

Кибербуллинг и любые формы буллинга с точки зрения шариата строго запрещены .

. Распространение ложной информации через соцсети, мобильный телефон, ее рассылка, а также оставление оскорбительных, унижающих комментариев, постов о ком-либо и поддержка этого "лайками" – греховное дело .

. Угрозы о публикации чьих-либо личных записей, фотографии, видеозаписей, оскорбление чьей-либо религии или культуры и другие виды кибербуллинга запрещены.

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