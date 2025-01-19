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Общество

Казахстан ограничил экспорт картофеля в третьи страны

картофель, корнеплоды, урожай, , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 10:06 Фото: pixabay
В Казахстане с 18 января 2025 года запретили экспорт картофеля в третьи страны. Ограничение будет действовать шесть месяцев, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства пояснили, что такие меры приняли для стабилизации цен на внутреннем рынке и предупреждение спекуляций со стороны участников рынка.

"Из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, а также высоких экспортных цен, экспорт картофеля вырос в 1,5 раза – с 411 тысяч тонн до 605 тысяч. За последнюю неделю зафиксировали резкий рост стоимости у экспортоориентированных производителей со 170 до 270 тенге", – говорится в официальном сообщении.

Запрет не касается страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.

"Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января 2025 года полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт", – добавили в правительстве.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что в данный момент в Казахстане есть запасы картофеля, которых достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года.

Ранее стало известно, что в декабре 2024 года в Казахстане еще на шесть месяцев продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов.

Андрей Дюсупов
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