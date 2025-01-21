Казахстан ограничит вывоз картофеля из страны

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза картофеля с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз картофеля свежего или охлажденного с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта, за исключением вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза", – говорится в документе.

Как поясняется, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 18 января 2025 года.

В Минсельхозе пояснили, что за 11 месяцев 2024 года экспорт картофеля составил 518,4 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом за 2023 год. В 2023 году экспорт картофеля достиг 412 тыс. тонн (31,3 млн долларов).

При годовой потребности казахстанцев в картофеле 2 026,5 тыс. тонн (в мес. 168,8 тыс. тонн) потребность рынка с января по апрель 2025 года ожидается на уровне 675 тыс. тонн.

Вместе с тем, по данным акиматов областей и городов, на 15 января текущего года объемы запасов картофеля составляют 301 тыс. тонн.

"При потребности всего населения в период межсезонья (январь – апрель) 675 тыс. тонн дефицит картофеля ожидается на уровне 374 тыс. тонн (городское население – дефицит 123 тыс. тонн). Таким образом, учитывая большие экспорты картофеля, а также для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке картофеля, на заседании МВК было принято решение о запрете на вывоз картофеля с территорий РК на территорию третьих стран", – пояснили в Минсельхозе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 января.

Ранее сообщалось, что Казахстан решил ограничить вывоз картофеля в третьи страны из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана.