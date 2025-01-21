#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
529.99
546.63
5.21
Право

Казахстан ограничит вывоз картофеля из страны

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 12:59 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза картофеля с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз картофеля свежего или охлажденного с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта, за исключением вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза", – говорится в документе.  

Как поясняется, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 18 января 2025 года.

В Минсельхозе пояснили, что за 11 месяцев 2024 года экспорт картофеля составил 518,4 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом за 2023 год. В 2023 году экспорт картофеля достиг 412 тыс. тонн (31,3 млн долларов).

При годовой потребности казахстанцев в картофеле 2 026,5 тыс. тонн (в мес. 168,8 тыс. тонн) потребность рынка с января по апрель 2025 года ожидается на уровне 675 тыс. тонн.

Вместе с тем, по данным акиматов областей и городов, на 15 января текущего года объемы запасов картофеля составляют 301 тыс. тонн.

"При потребности всего населения в период межсезонья (январь – апрель) 675 тыс. тонн дефицит картофеля ожидается на уровне 374 тыс. тонн (городское население – дефицит 123 тыс. тонн). Таким образом, учитывая большие экспорты картофеля, а также для предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке картофеля, на заседании МВК было принято решение о запрете на вывоз картофеля с территорий РК на территорию третьих стран", – пояснили в Минсельхозе.  

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 января.

Ранее сообщалось, что Казахстан решил ограничить вывоз картофеля в третьи страны из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов
Право
12:16, Сегодня
Изменились правила регистрации некоммерческих юрлиц и их филиалов
В Казахстане выдавать разрешения на снос зданий будут по-новому
Право
11:44, Сегодня
В Казахстане выдавать разрешения на снос зданий будут по-новому
Конституционный суд разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний
Право
09:47, Сегодня
Конституционный суд разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: