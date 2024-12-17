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Право

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов продлили в Казахстане

Государственный лесной природный резерват Семей орманы, Семей орманы, последствия пожаров в резервате Семей орманы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 09:53 Фото: Zakon.kz/Бану Алиева
Министр промышленности и строительства утвердил приказ от 4 декабря 2024 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие и гранул древесных, страной происхождения которых является Казахстан.

В ведомстве сообщили, что запрет вводится для обеспечения отечественных товаропроизводителей доступным сырьем.

Приказ вводится в действие с 12 декабря 2024 года.

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов действует в Казахстане с 2023 года. Предыдущий документ был принят 10 июня 2024 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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