Жестокая расправа над родными в Астане: что известно о состоянии выживших

Медики поделились с Zakon.kz информацией о состоянии выживших после жестокого нападения с ножом, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления общественного здравоохранения Астаны, в результате происшествия пострадали три человека. Их доставили на скорой в Многопрофильную городскую больницу №1.

"В результате осмотра у женщины 1964 года выявлены множественные колото-резанные раны разных частей тела, перелом ребра слева. Госпитализирована в тяжелом состоянии и прооперирована, в настоящее время находится в палате интенсивной терапии", – сообщили 20 января 2025 года в УОЗ.

Также госпитализирована женщина 1974 года рождения. У нее тоже – различные колото-резаные раны и ушибы, а также поверхностная травма головы, перелом ребра справа. Общее состояние среднее, стабильное.

И пострадала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали с множественными колото-резаными ранами в отделение хирургии. Общее состояние среднее, стабильное.

О преступлении стало известно 19 января. Сообщалось, что 21-летнего астанчанина подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона: родственники забрали его, когда подозреваемый играл во Free Fire. Тогда он взял нож и перерезал горло каждому спящему. Один человек умер на месте.

По информации журналиста Михаила Козачкова, взрослые пострадавшие – тети подозреваемого, девушка – его двоюродная сестра. А от ударов ножом скончался его 28-летний двоюродный брат.