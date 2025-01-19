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Происшествия

Перерезал горло спящим родственникам: жителя Астаны задержали по подозрению в убийстве

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 12:40 Фото: pexels
В соцсетях распространилось видео задержания 21-летнего астанчанина, которого подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, родственники забрали у юноши сотовый телефон, в котором он играл во Free Fire. Дождавшись ночи, астанчанин взял нож и перерезал каждому спящему родственнику горло. Один человек скончался на месте, трое – госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее полицейские спасли жизнь девушке в Алматинской области, которая пыталась покончить с собой. О возможной трагедии правоохранителям сообщила подруга сельчанки.

Андрей Дюсупов
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