Перерезал горло спящим родственникам: жителя Астаны задержали по подозрению в убийстве

В соцсетях распространилось видео задержания 21-летнего астанчанина, которого подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, родственники забрали у юноши сотовый телефон, в котором он играл во Free Fire. Дождавшись ночи, астанчанин взял нож и перерезал каждому спящему родственнику горло. Один человек скончался на месте, трое – госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Подозреваемый, 21-летний житель столицы, задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Ранее полицейские спасли жизнь девушке в Алматинской области, которая пыталась покончить с собой. О возможной трагедии правоохранителям сообщила подруга сельчанки.