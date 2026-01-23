Рабочие жестоко расправились с барсуками в Акмолинской области

Жестокую расправу рабочих с барсуками прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В сеть попало видео жестокой расправы рабочих с барсуками в степях. На кадрах молодые люди выкопали яму и наткнулись на нору млекопитающих. Затем они по очереди безжалостно убили их. Тем временем звери даже не пытались проявить агрессию и скрыться.

Публикация возмутила пользователей, которые осудили происходящее и призвали полицейских наказать живодеров. Также в комментариях отмечают, что барсуки – дикие животные, которые не представляют угрозы для людей и не появляются рядом с населенными пунктами без причины.

По распространяемому в социальных сетях видеоматериалу о жестоком обращении с барсуками сотрудниками полиции проведена проверка.

"Предварительно установлено, что инцидент произошел в декабре 2025 года на территории Жаксынского района Акмолинской области во время проведения земляных работ по ремонту автодороги "Екатеринбург – Алматы". ДП Акмолинской области

В настоящее время полицейскими осуществлен выезд на место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в департаменте.

Летом прошлого года барсук стал одним из самых активных видов животных, попавших в фотоловушки на территории Алматинского государственного природного заповедника.