Рабочие жестоко расправились с барсуками в Акмолинской области
В сеть попало видео жестокой расправы рабочих с барсуками в степях. На кадрах молодые люди выкопали яму и наткнулись на нору млекопитающих. Затем они по очереди безжалостно убили их. Тем временем звери даже не пытались проявить агрессию и скрыться.
Публикация возмутила пользователей, которые осудили происходящее и призвали полицейских наказать живодеров. Также в комментариях отмечают, что барсуки – дикие животные, которые не представляют угрозы для людей и не появляются рядом с населенными пунктами без причины.
По распространяемому в социальных сетях видеоматериалу о жестоком обращении с барсуками сотрудниками полиции проведена проверка.
"Предварительно установлено, что инцидент произошел в декабре 2025 года на территории Жаксынского района Акмолинской области во время проведения земляных работ по ремонту автодороги "Екатеринбург – Алматы".ДП Акмолинской области
В настоящее время полицейскими осуществлен выезд на место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в департаменте.
Летом прошлого года барсук стал одним из самых активных видов животных, попавших в фотоловушки на территории Алматинского государственного природного заповедника.