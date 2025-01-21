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Общество

В Астане и Алматы новогодние елки отправили на корм животным

Зоопарк зимой, животные, Алматинский зоопарк зимой, Алматинский зоопарк, зоопарк в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 05:14 Фото: Zakon.kz
В двух городах страны символ новогодних праздников стал лакомством для животных, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Астане елки принимают в одном из кемпингов для коз и баранов, а в Алматы ими подкармливают питомцев зоопарка. Об этом рассказал корреспондент "Первого канала "Евразия".

"Елки мы еще даем тиграм, бывает, что иногда мы даем даже приматам. Они воспринимают елку как игрушку. Самая большая проблема животных в зоопарках – это скука. Потому что здесь готовый корм, не нужно защищать свою территорию. И для того, чтобы как-то разнообразить жизнь в зоопарках, мы придумываем такие разные фишки", – поделилась руководитель отдела развития и связи с общественностью Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

13 января на странице зоопарка в социальных сетях появилось обращение к жителям и гостям Алматы. Их попросили не выбрасывать ненужные елки, а пожертвовать их зоопарку.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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