Когда в Астане зажгут новогодние елки и где перекроют движение

В акимате Астаны рассказали, когда в городе зажгут новогодние елки, а также об ограничениях в связи с этими событиями, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима, сегодня, 19 декабря 2025 года, во всех шести районах столицы одновременно зажгут более 40 новогодних елок. Также для жителей и гостей города организуют концерты и праздничные активности. Мероприятия начнутся одновременно в 18:00.

"В целях обеспечения безопасности и удобства посетителей на время проведения мероприятий будет временно ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена". Ограничения коснутся улицы со стороны Ледового дворца "Алау", а также улицы, проходящей вдоль восточной стороны стадиона "Астана Арена", – предупредили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Ограничения движения начнут действовать за несколько часов до начала зажжения елок и будут сняты после завершения всех мероприятий.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

