События

Когда в Астане зажгут новогодние елки и где перекроют движение

парк в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 13:05 Фото: акимат Астаны
В акимате Астаны рассказали, когда в городе зажгут новогодние елки, а также об ограничениях в связи с этими событиями, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима, сегодня, 19 декабря 2025 года, во всех шести районах столицы одновременно зажгут более 40 новогодних елок. Также для жителей и гостей города организуют концерты и праздничные активности. Мероприятия начнутся одновременно в 18:00.

"В целях обеспечения безопасности и удобства посетителей на время проведения мероприятий будет временно ограничено движение транспорта в районе стадиона "Астана Арена". Ограничения коснутся улицы со стороны Ледового дворца "Алау", а также улицы, проходящей вдоль восточной стороны стадиона "Астана Арена", – предупредили в акимате.

карта ограничения движения в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 13:05

Фото: акимат Астаны

Ограничения движения начнут действовать за несколько часов до начала зажжения елок и будут сняты после завершения всех мероприятий.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

В Алматы новогодние елки зажгли накануне, 18 декабря. Как это было, смотрите здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
