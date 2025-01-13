Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных
13 января 2025 года на странице парка в социальных сетях появилось обращение к жителям и гостям Алматы. Согласно этим данным, алматинцев просят не выбрасывать ненужные елки, а пожертвовать их зоопарку.
Только к елкам есть определенные условия.
В тексте отмечено: "Принимаем елки в хорошем состоянии".
Они должны быть:
- естественного цвета;
- без плесени;
- не осыпавшиеся;
- без мишуры и елочных игрушек.
По планам специалистов, елки разместят в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду.
"Обителей зоопарка интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору". Администрация зоопарка Алматы
Прием осуществляется на служебном входе парка (ул. Орманова, 64).
Примечательно, что зоопарк Караганды выступил с обратным заявлением. Там заявили, что не принимают использованные елки.
Ранее сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились хорошей новостью. Там повторно заметили самого большого леопарда в мире.