Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

Администрация алматинского зоопарка выступила с ежегодной просьбой. Акция от зоопарка носит следующее название: "Сдай елку". Она продлится с 13 по 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

13 января 2025 года на странице парка в социальных сетях появилось обращение к жителям и гостям Алматы. Согласно этим данным, алматинцев просят не выбрасывать ненужные елки, а пожертвовать их зоопарку.

Только к елкам есть определенные условия.

В тексте отмечено: "Принимаем елки в хорошем состоянии".

Они должны быть:

естественного цвета;

без плесени;

не осыпавшиеся;

без мишуры и елочных игрушек.

По планам специалистов, елки разместят в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду.

"Обителей зоопарка интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору". Администрация зоопарка Алматы

Прием осуществляется на служебном входе парка (ул. Орманова, 64).

Примечательно, что зоопарк Караганды выступил с обратным заявлением. Там заявили, что не принимают использованные елки.

Ранее сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились хорошей новостью. Там повторно заметили самого большого леопарда в мире.