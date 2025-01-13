#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
526.81
542.72
5.16
Общество

Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

просьба зоопарк елки, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:56 Фото: pexels
Администрация алматинского зоопарка выступила с ежегодной просьбой. Акция от зоопарка носит следующее название: "Сдай елку". Она продлится с 13 по 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

13 января 2025 года на странице парка в социальных сетях появилось обращение к жителям и гостям Алматы. Согласно этим данным, алматинцев просят не выбрасывать ненужные елки, а пожертвовать их зоопарку.

Только к елкам есть определенные условия.

В тексте отмечено: "Принимаем елки в хорошем состоянии".

Они должны быть:

  • естественного цвета;
  • без плесени;
  • не осыпавшиеся;
  • без мишуры и елочных игрушек.

По планам специалистов, елки разместят в вольерах оленей, лосей, зайцев и других животных, чтобы воссоздать природную среду.

"Обителей зоопарка интересуют новые объекты на своей территории: они играют с ними, пробуют на вкус ветки и кору". Администрация зоопарка Алматы

Прием осуществляется на служебном входе парка (ул. Орманова, 64).

Примечательно, что зоопарк Караганды выступил с обратным заявлением. Там заявили, что не принимают использованные елки.

Ранее сотрудники Устюртского государственного природного заповедника поделились хорошей новостью. Там повторно заметили самого большого леопарда в мире.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Семейная драма разыгралась в Шымкенте: сына подозревают в убийстве и поджоге матери
Общество
13:26, Сегодня
Семейная драма разыгралась в Шымкенте: сына подозревают в убийстве и поджоге матери
Поведение водителя автобуса в Алматы вызвало бурную реакцию общества
Общество
13:13, Сегодня
Поведение водителя автобуса в Алматы вызвало бурную реакцию общества
Новые схемы мошенников: как обманывают казахстанцев при помощи известного маркетплейса
Общество
13:04, Сегодня
Новые схемы мошенников: как обманывают казахстанцев при помощи известного маркетплейса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: