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Общество

В Жетысуской области слабовидящий библиотекарь увлекается разведением лошадей

Лошадь, истощенная лошадь, больная лошадь, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 07:00 Фото: Zakon.kz
Несмотря на инвалидность Серик Жумабеков с удовольствием занимается коневодством, сообщает Zakon.kz.

По данным "Первого канала "Евразия", к разведению скота, в частности, лошадей он шел долгих 10 лет. Уверенность в своих силах и целеустремленность дали свои результаты. Жена Серика всегда рядом и помогает мужу в его увлечениях.

"В целом мне нравится заниматься скотоводством, особенно ухаживать за лошадьми. Для меня это не составляет труда. Честно сказать, я даже отдыхаю, когда смотрю за ними. Я не устаю. Мне кажется, что я получаю энергию от этих животных", – поделилась Акмарал.

А животных кемпинга Астаны и Алматинского зоопарка жители двух городов задарили новогодними елками. Одни животные ими лакомятся, другие – развлекаются от скуки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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