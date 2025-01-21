В Жетысуской области слабовидящий библиотекарь увлекается разведением лошадей

Несмотря на инвалидность Серик Жумабеков с удовольствием занимается коневодством, сообщает Zakon.kz.

По данным "Первого канала "Евразия", к разведению скота, в частности, лошадей он шел долгих 10 лет. Уверенность в своих силах и целеустремленность дали свои результаты. Жена Серика всегда рядом и помогает мужу в его увлечениях.

"В целом мне нравится заниматься скотоводством, особенно ухаживать за лошадьми. Для меня это не составляет труда. Честно сказать, я даже отдыхаю, когда смотрю за ними. Я не устаю. Мне кажется, что я получаю энергию от этих животных", – поделилась Акмарал.

А животных кемпинга Астаны и Алматинского зоопарка жители двух городов задарили новогодними елками. Одни животные ими лакомятся, другие – развлекаются от скуки.