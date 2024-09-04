Сразу восемь лошадей сбил поезд в Жетысуской области

В пресс-службе ДП на транспорте 4 сентября рассказали о двух случаях наезда поезда на в общей сложности 11 лошадей, сообщает Zakon.kz.

В первом случае инцидент случился в Жетысуской области на перегоне "Быжы – Бахша". Машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за животных на железной дороге. Но наезда избежать не удалось, было сбито восемь лошадей.

В этот же день аналогичный факт произошел на перегоне "Сарыозек – Уштобе", где грузовой поезд сбил трех лошадей.

"В ходе проверки сотрудниками линейного отдела полиции на станции Уштобе хозяева домашних животных найдены и привлечены к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Ими оказались 44- и 55-летние жители Жетысуской области", – рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Бакытжан Малыбаев.

Он отметил, что транспортные полицейские постоянно проводят рейды и беседы с владельцами домашнего скота, раздают памятки, призывают владельцев сельскохозяйственных животных к сознательности. Несмотря на постоянную профилактическую работу с населением, количество нарушений с их стороны не уменьшается.

"Еще раз напоминаем, что прогон через пути разрешен только на переездах, путепроводах и в специально установленных местах. При этом в темное время суток, при туманах, ливнях и метелях он запрещен даже там", – резюмировал полковник полиции.

За восемь месяцев 2024 года в Департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 1417 фактов экстренного торможения поездов. На железной дороге страны было допущено 1070 случаев наезда на скот, из них 355 голов лошадей, 191 голова крупного рогатого скота, 28 мелкого рогатого скота и другие.

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