Вице-министр цифрового развития недоволен тарифами сотовых операторов

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек 30 января 2025 года в Сенате рассказал, как оценивает стоимость услуг сотовых операторов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что недоволен их тарифами.

"Я скажу не как вице-министр, а как человек. Мне не нравится как тарифы растут. Как гражданину этой страны, мне это не нравится. Я разделяю некоторое негодование, которое у людей возникает по поводу повышения тарифов. Но как вице-министр я с другой стороны понимаю причины операторов", – сказал он.

Представители СМИ уточнили, не являются ли заявление о появлении нового оператора попыткой давления на рынок?



"Ни в коем случае", – опроверг вице-министр.

Асхат Оразбек подчеркнул, что ранее он лишь заявлял о возможном появлении четвертого мобильного оператора в Казахстане.



"Я говорил только о потенциальной возможности, что есть такая возможность. Но никаких планов на сегодня у регулятора по выводу на рынок четвертого мобильного оператора нет. Если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективны, будут конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости в увеличении дополнительной конкуренции", – сказал он.

21 января 2025 года стало известно, что еще один сотовый оператор может появиться в Казахстане.