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Общество

Вице-министр цифрового развития недоволен тарифами сотовых операторов

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 13:16 Фото: unsplash
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек 30 января 2025 года в Сенате рассказал, как оценивает стоимость услуг сотовых операторов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что недоволен их тарифами.  

"Я скажу не как вице-министр, а как человек. Мне не нравится как тарифы растут. Как гражданину этой страны, мне это не нравится. Я разделяю некоторое негодование, которое у людей возникает по поводу повышения тарифов. Но как вице-министр я с другой стороны понимаю причины операторов", – сказал он. 

Представители СМИ уточнили, не являются ли заявление о появлении нового оператора попыткой давления на рынок?

 "Ни в коем случае", – опроверг вице-министр. 

Асхат Оразбек подчеркнул, что ранее он лишь заявлял о возможном появлении четвертого мобильного оператора в Казахстане. 

"Я говорил только о потенциальной возможности, что есть такая возможность. Но никаких планов на сегодня у регулятора по выводу на рынок четвертого мобильного оператора нет. Если те три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективны, будут конкурировать на рынке, то мы не видим необходимости в увеличении дополнительной конкуренции", – сказал он. 

21 января 2025 года стало известно, что еще один сотовый оператор может появиться в Казахстане. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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