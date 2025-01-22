Полиция Астаны обратилась к мопедистам

Полиция Астаны напомнила водителям мопедов о необходимости зарегистрировать их железных коней и обучиться на права, если таковых не имеется, сообщает Zakon.kz.

В ДП столицы уточнили, что с 5 апреля 2025 года мопеды официально будут приравнены к механическим транспортным средствам.

"Это значит, что для их использования потребуется регистрация в полиции, водительское удостоверение категории А1, А, или В, технический осмотр, страховой полис гражданско-правовой ответственности. Для регистрации необходимо обратиться в Специализированный ЦОН по месту жительства с документами: удостоверением личности (можно в электронном виде), техническим документом или характеристиками мопеда. После этого необходимо заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить необходимые госпошлины", – объяснили в ДП.

Там добавили, что с 5 апреля 2025 года эксплуатация незарегистрированных мопедов и управление без соответствующих категорий А1, А, или В будут запрещены.

Горожанам настоятельно рекомендуют зарегистрировать мопед и получить право на управление заранее, чтобы избежать нарушений.

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