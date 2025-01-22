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Общество

Как предотвратить травмы глаз у детей: советы экспертов

онлайн вебинар, советы экспертов, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 11:30 Фото: Zakon.kz
Тема "Травмы глаз у детей" актуальна для всех, кто заботится о здоровье и безопасности подрастающего поколения. Информационная система "Параграф" совместно с Казахским научно-исследовательским институтом глазных болезней представили вебинар в рамках проекта "Мой Глазной", пишет Zakon.kz.

Информация от ведущих казахстанских экспертов будет особенно полезна для родителей, педагогов, а также специалистов, работающих с детьми.

Во время вебинара специалисты рассказали о наиболее частых причинах травм глаз у детей и дали ценные рекомендации:

  • Как предотвратить травмы глаз у детей. Простые, но крайне эффективные меры профилактики, которые помогут минимизировать риски возникновения подобных ситуаций.
  • Какие действия при травмах глаз правильные. Практические советы, которые могут спасти зрение ребенка в критической ситуации и предотвратить серьезные осложнения.

Проект “Мой Глазной” создан с целью повышения осведомленности населения Казахстана о важности заботы о зрении. Доступ к достоверной и проверенной информации играет ключевую роль в сохранении здоровья глаз и предотвращении серьезных заболеваний. Именно поэтому особое внимание уделяется вопросам профилактики и правильного реагирования на травмы глаз.

"Берегите здоровье детей! Своевременные действия помогут сохранить зрение и избежать серьезных последствий у ребенка. Рубрика "Мой Глазной" продолжает выпускать образовательные материалы, которые позволят жителям Казахстана узнавать больше о здоровье глаз и способах их защиты", – отмечают организаторы.

Кроме того, вебинар подчеркивает важность формирования культуры заботы о зрении с раннего возраста. Вооружившись полезными знаниями, возможно не только защитить здоровье детей, но и передать им основы грамотного отношения к своему зрению.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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