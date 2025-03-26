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События

Врачи КазНИИ глазных болезней проходят обучение в Берлине

обучение казахстанских специалистов офтальмологии в Берлине, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 13:41 Фото: КазНИИ глазных болезней
Специалисты Казахского научно-исследовательского института глазных болезней осваивают передовые технологии и методики, применяемые в лечении глаукомы, сообщает Zakon.kz.

Обучение проводится в рамках деятельности Казахстанско-Немецкого глаукомного центра, открытого в декабре 2024 года в Алматы на базе КазНИИ ГБ.

Казахстанские специалисты знакомятся с передовыми методиками лечения глаукомы на базе немецкой глазной клиники Wittenbergplatz. Особое внимание в программе визита уделено изучению микроинвазивной хирургии глаукомы (MIGS). Этот инновационный метод лечения набирает популярность в мировой офтальмологии благодаря своей высокой эффективности и минимальной травматичности.

Своим практическим опытом с казахстанскими коллегами делится немецкий профессор Университетской клиники Charité и клиники Wittenbergplatz доктор Карл Эрб.

Полученные знания и практические навыки станут важным вкладом в развитие современных подходов к диагностике и лечению глаукомы в Казахстане. Также они послужат дальнейшему прогрессивному развитию Казахстанско-Немецкого глаукомного центра и Казахского НИИ глазных болезней.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 13:41
В Алматы открылся Казахстанско-Немецкий глаукомный центр

Глаукома – одно из наиболее тяжелых глазных заболеваний, характеризующееся быстрым прогрессированием и приводящее к необратимой слепоте. Ранее мы рассказывали о том, почему важно вовремя диагностировать заболевание и как это сделать.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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