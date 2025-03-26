Врачи КазНИИ глазных болезней проходят обучение в Берлине
Обучение проводится в рамках деятельности Казахстанско-Немецкого глаукомного центра, открытого в декабре 2024 года в Алматы на базе КазНИИ ГБ.
Казахстанские специалисты знакомятся с передовыми методиками лечения глаукомы на базе немецкой глазной клиники Wittenbergplatz. Особое внимание в программе визита уделено изучению микроинвазивной хирургии глаукомы (MIGS). Этот инновационный метод лечения набирает популярность в мировой офтальмологии благодаря своей высокой эффективности и минимальной травматичности.
Своим практическим опытом с казахстанскими коллегами делится немецкий профессор Университетской клиники Charité и клиники Wittenbergplatz доктор Карл Эрб.
Полученные знания и практические навыки станут важным вкладом в развитие современных подходов к диагностике и лечению глаукомы в Казахстане. Также они послужат дальнейшему прогрессивному развитию Казахстанско-Немецкого глаукомного центра и Казахского НИИ глазных болезней.
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