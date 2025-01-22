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Общество

Украли валенки и порвали бороду: карагандинцы крушат новогодние инсталляции

В Караганде ломают праздничные инсталляции, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:24 Фото предоставлено управлением парками культуры и отдыха Караганды
В Центральном парке Караганды, украшенном к зимним праздникам и развлечениям, вандалы сломали домик Деда Мороза и повредили его скульптуру, сообщает Zakon.kz.

Это начало происходить почти сразу после установки инсталляций.

"На сегодняшний день, кроме ранее зафиксированных разрушений, были сломаны различные объекты, повреждены заборы и срезаны гирлянды", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в Управлении парками культуры и отдыха Караганды.

Напротив колеса обозрения повредили инсталляцию на информационной странице, посвященной первооткрывателю Карагандинского угольного бассейна Аппаку Байжанову.

"Всех пострадавших объектов и не счесть. Хулиганы взломали домик Деда Мороза, украли его валенки и порвали бороду. Затем вандалы скрутили болты кресла в этом же домике, судя по всему, намереваясь вынести его. А рядом разорвали подарочную упаковку. В нашем парке продолжается вандализм, и возникают мысли о том, что людям не нужны инсталляции", – добавили в Управлении парками.
Фото предоставлено управлением парками культуры и отдыха Караганды

Домик Деда Мороза, который так радовал маленьких посетителей Центрального парка, из-за фактов вандализма было принято решение убрать. Остальные украшения и инсталляции восстановили и все-таки оставили, призвав горожан бережно относиться к имуществу парка.

В Департаменте полиции Карагандинской области пока не могут похвастаться тем, что кого-то из хулиганов поймали.

"В других районах Караганды – Сортировке, Майкудуке – лампочки из фотозон выкручивали и выбивали. В Пришахтинске все МАФы разорвали и поломали. Причем вандалы начинали бесчинствовать, как только украшения появлялись", – сообщили в акимате Караганды.

Между тем в городе уже готовят площадки к празднованию Наурыза. А пока усилены рейды правоохранителей в позднее время суток.

Автор: Валентин Шипунов

Фото Бота Ибраева
Бота Ибраева
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