Строительный бум для пернатых в Караганде

В Центральном парке культуры и отдыха Караганды установили скворечники. Тут появилось 100 новых домиков для птиц. В этой работе участвовали волонтеры, депутаты, активные жители и школьники.

"Мы решили поддержать экологическую акцию, которая сейчас идет по нашему городу и всей стране. Хотим, чтобы у нас пели птицы, было уютно и красиво. Чтобы дети понимали, что природу надо сохранять. Школьники сами сделали скворечники, в этом участвовали даже первоклассники. Некоторым помогали родители", – рассказала учитель биологии школы-интерната имени Мартбека Мамраева Айжан Оспанова.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Ученица 5-го класса лицея № 2 Азалия Кадырова сделала необычный скворечник.

"Скворечник в виде шанырака. Он украшен искусственными цветами, чтобы красиво и уютно было птичкам. Я все сделала сама, мама только подсказывала, как лучше. Уверена, птицам понравится", – считает Азалия.

Важность создания благоприятной среды для птиц и животных в Караганде подчеркнул депутат городского маслихата Айдос Ещанов. Он также выразил надежду, что установленные скворечники станут не только символом заботы о природе, но и способом привлечения птиц, служащих поддержанию экологического равновесия.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В числе организаторов акции – Молодежный ресурсный центр Караганды.

"В нашей акции участвуют порядка 150 человек: и самые маленькие дети, и старшеклассники. Цель – забота об окружающей среде. В Центральном парке вывесили около ста скворечников, чтобы птицам было комфортно", – говорит Якуб Джамалов, директор Молодежного ресурсного центра Караганды.

Домики для птиц повесили за третьим озером в парке. Всего в городе уже установлено 1 тыс. скворечников. Карагандинцы решили подарить новые домики птицам в рамках экологической акции "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Напомним, эта неделя проходит под названием "Жасыл аймақ".