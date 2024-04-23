Строительный бум для пернатых в Караганде
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Центральном парке культуры и отдыха Караганды установили скворечники. Тут появилось 100 новых домиков для птиц. В этой работе участвовали волонтеры, депутаты, активные жители и школьники.
"Мы решили поддержать экологическую акцию, которая сейчас идет по нашему городу и всей стране. Хотим, чтобы у нас пели птицы, было уютно и красиво. Чтобы дети понимали, что природу надо сохранять. Школьники сами сделали скворечники, в этом участвовали даже первоклассники. Некоторым помогали родители", – рассказала учитель биологии школы-интерната имени Мартбека Мамраева Айжан Оспанова.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Ученица 5-го класса лицея № 2 Азалия Кадырова сделала необычный скворечник.
"Скворечник в виде шанырака. Он украшен искусственными цветами, чтобы красиво и уютно было птичкам. Я все сделала сама, мама только подсказывала, как лучше. Уверена, птицам понравится", – считает Азалия.
Важность создания благоприятной среды для птиц и животных в Караганде подчеркнул депутат городского маслихата Айдос Ещанов. Он также выразил надежду, что установленные скворечники станут не только символом заботы о природе, но и способом привлечения птиц, служащих поддержанию экологического равновесия.
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В числе организаторов акции – Молодежный ресурсный центр Караганды.
"В нашей акции участвуют порядка 150 человек: и самые маленькие дети, и старшеклассники. Цель – забота об окружающей среде. В Центральном парке вывесили около ста скворечников, чтобы птицам было комфортно", – говорит Якуб Джамалов, директор Молодежного ресурсного центра Караганды.
Домики для птиц повесили за третьим озером в парке. Всего в городе уже установлено 1 тыс. скворечников. Карагандинцы решили подарить новые домики птицам в рамках экологической акции "Таза Қазақстан".
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Напомним, эта неделя проходит под названием "Жасыл аймақ".
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