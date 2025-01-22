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Общество

В МСХ рассказали, где можно найти картошку по 115-130 тенге

Где купить картошку дешевле в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:40 Фото: pixabay
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков 22 января 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал подорожание картошки в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр заявил, что на сегодня нет никаких предпосылок и прогнозов для роста цен на картофель и другие овощи.

"Нет никаких обоснований для роста цен на овощную группу – картофель, капуста, морковь и лук, поскольку у акиматов есть Стабфонды с запасами на сумму около 115 млрд тенге, направленные на предварительное обеспечение регионов необходимыми объемами продукции", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что цена постепенно падает и приходит к своей рыночной стоимости.

"Здесь сработал фрагментарный эффект, именно спекуляция – когда после Нового года ряд овощехранилищ не работали, снизился объем, предлагаемый на рынке овощей, пока склады все открылись, перекупщики и спекулянты подняли эту цену", – дополнил Ербол Тасжуреков.

По его мнению, есть вопросы именно к недобросовестным посредникам.

"Я не считаю, что это ценовой сговор, мы просто сравнили ту цену, по которой овощи реализуются на рынках, в торговых сетях, и ту цену, по которой реализуют СХТП (производители сельскохозяйственной продукции)", – продолжил он.

Вице-министр также сказал, что в связи с ажиотажем совместно с акиматом провели мониторинг: во всех регионах стабфонды поставляют картофель по цене 115-130 тенге в десятки специальных точек.

"Есть и коммерческая цена – картофель, предложенный на рынке, может быть отборный, мытый, упакованный – с учетом этих издержек цена будет другой. Это право выбора покупателя. Я не покупал, но поинтересовался ценой. Поскольку у меня есть дома. Но если бы мне необходимо было, я бы купил в Small по 250 и 185 тенге в Магнуме", – озвучил Ербол Тасжуреков.

Ранее мы писали, что происходит с ценами на "второй хлеб" в регионах.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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