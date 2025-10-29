В Казахстане достаточно зерна для обеспечения внутреннего рынка – МСХ

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах Мажилиса 29 октября рассказал о качестве собранного в 2025 году урожая зерновых, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов отметил, что к этому часу уборка зерновых, к которым относятся пшеница, ячмень, практически во всех регионах завершена.

"Осталось убрать из зерновых рис в Кызылординской области и кукурузу в южных регионах – в Алматинской и Жетысуской областях. Работа по ним продолжается. По пшенице уборка практически завершена во всех регионах", – заявил он.

По словам вице-министра, потерь из-за погодно-климатических явлений не зарегистрировано.

"Весь урожай с полей собран. Были условия, которые влияли на качество, но порядка 60% зерна, которое поступило на хлебоприемные предприятия, относится к пшенице третьего класса – это продовольственная пшеница. Соответственно, собранных 27 млн тонн зерна достаточно для обеспечения внутреннего рынка хлебом, мукой и макаронами", – заверил Азат Султанов.

Ранее он сообщал, что в 2025 году на хранение поступило вдвое больше зерна, чем в прошлом. Однако, по словам Азата Султанова, почти половина пшеницы оказалась ниже третьего класса.