Что происходит с ценами на картофель в регионах и какие меры принимают для стабилизации

В новом году жителей Казахстана неприятно удивили растущие цены на картофель. В некоторых магазинах Павлодара цена за килограмм этого клубнеплода к 15 января 2025 года достигла 250 тенге и выше. Что происходит с ценами на "второй хлеб" в регионах, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Павлодарцев от дорогого картофеля спасает стабфонд

Павлодарцы, увидев новые цены на клубни, стали возмущаться, и власти поспешили заверить, что собственной продукции на складах достаточно.

В социальные магазины и отделы уже организованы регулярные поставки по приемлемой цене. Эти торговые точки обеспечивает стабилизационный фонд, который, в свою очередь, пополняют местные сельхозтоваропроизводители.

"Такой меморандум заключен в рамках работы по стабилизации цен. С учетом транспортных расходов цена для потребителей составляет 120-140 тенге за кг", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в областном управлении сельского хозяйства.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Продукцию направляют также в сетевые магазины и на фермерский рынок, где она еще дешевле.

Zakon.kz решил проверить, так ли это, и выяснить, какие максимальные и минимальные цены на картофель в Павлодаре?

Разница оказалась внушительной. В одном из магазинов, где нет социального прилавка, была зафиксирована цена в 350 тенге. В овощных отделах магазинов крупных сетей и на фермерской ярмарке – по 104 тенге за килограмм. К слову, фермерский рынок стал популярным местом покупок у жителей Павлодара. Картофель по 104 и по 110 тенге многие люди теперь приобретают впрок, не доверяя обещаниям.

По информации госорганов, поводов для скачков цены и беспокойства нет. В 2024 году валовый сбор этого продукта составил 768,6 тыс. тонн, образно говоря, по тонне на каждого жителя. Конечно, крестьянские хозяйства поставляют продукцию партнерам из других регионов. Но в местные хранилища заложены 360 тыс. тонн, чего вполне достаточно для обеспечения потребности области. А выброс на рынок продукции по социальной цене поможет стабилизировать ситуацию, на что надеются и власти, и покупатели.

Жители Усть-Каменогорска: "Этот картофель к нам через Африку везли?"

Именно так реагируют устькаменогорцы, видя цены на картофель в магазинах и овощных ларьках. И неудивительно, цена на самый обычный овощ доходит до 380, а то и 446 тенге.

"Если честно, у меня просто нет слов. Я понимаю, выросли бы цены на бананы, мандарины и красную икру перед Новым годом, или молочные продукты зимой, но обычный картофель почти по 500 тенге? Ее что, на Северном полюсе вырастили в невероятных условиях, а потом к нам через Африку везли? Откуда такие цены?" – задается вопросом пенсионерка Ольга Сидоренко.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Тщательно выбирая каждую картофелину, женщина, не скрывая досады в голосе, рассказывает, что на свою маленькую пенсию не может позволить себе покупать продукты в супермаркете – выбирает отделы с более низкими ценниками. Прежде, чем найти картофель по 280 тенге за килограмм, обошла несколько магазинов.

По словам самих продавцов, картофель вырос в цене сразу после Нового года примерно на 50 тенге, с тех пор стоимость его не снижалась, а напротив, росла каждые два-три дня. Есть нарекания и к качеству продукции.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Выбора нет по Казахстану. Картошка приходит порченая. Мешок открываем – половина гнилая, выкидываем. Регулировать надо на оптовке, где мы закупаем, мы цены не загибаем, сами еле выживаем", – говорит продавец овощного отдела Эльмира.

Сегодня картофель в магазинах Усть-Каменогорска стоит от 300 до 446 тенге за килограмм, причем последний ценник, видимо, побил рекорды не только в Усть-Каменогорске, но и в Казахстане. Можно, правда, на рынке найти и за 280 тенге за килограмм, но потрепанную и с гнильцой.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Вместе с тем, в АО "СПК "Ертiс" заверили, что обеспечивают стабильность цен в условиях рыночных колебаний.

"Для жителей Восточного Казахстана обеспечиваются стабильные и доступные цены на картофель в рамках программы стабилизации цен АО "СПК "Ертіс". В павильонах компании стоимость картофеля остается самой доступной в регионе – 125 тенге за килограмм", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь же заверили, что и запасов картофеля, как и остальных социально значимых овощей, достаточно, чтобы поддерживать стабильные цены на эту продукцию в регионе.

"Законтрактованный объем картофеля составляет 5,5 тыс. тонн. На сегодняшний день запасы превышают 3 тыс. тонн, что позволяет реализовывать его по цене 125 тенге за килограмм вне зависимости от рыночных колебаний", – уточнил директор департамента государственных программ АО "СПК "Ертіс" Дидар Мажиринов.

По данным СПК, реализация социально значимых продовольственных товаров происходит в 15 павильонах, а плодоовощная продукция доступна не только в павильонах, но и в 41 точке продажи, организованной по меморандумам с предпринимателями. Однако сами жители Усть-Каменогорска говорят, что стараются не брать овощи в киосках стабфонда – качество не устраивает.

"Гнилье там одно. Крупы, сахар в социальных отделах берем, а вот овощи нет – выкидывать приходится больше половины. Что картошка, что лук… Или мокрое все и гнилое, или замороженное. Себе дороже выходит", – говорит Мадина Садыкова.

По словам женщины, этой зимой с картофелем, луком и капустой выручили соседи. У них дача, в этом году они собрали неплохой урожай. Еще осенью закупили у них овощи и спустили в погреб в гараже. Надеются, что до конца зимы хватит и не придется покупать.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

В Уральске за месяц цена картофеля выросла больше чем на 20%

Чтобы снизить социальную напряженность, из стабфонда ЗКО ежедневно во все крупные торговые сети по Уральску поставляют до 15 тонн картофеля по доступной цене – 126-137 тенге за килограмм. Власти просят людей не паниковать и не скупать дешевый корнеплод, чтобы его хватило всем.

Руководитель департамента торговли по ЗКО Эльмира Киматова сообщила корреспонденту портала Zakon.kz, что за последние три недели они наблюдают постоянный рост цен на картофель в Уральске.

"В ходе мониторинга, который мы проводили совместно с госорганами вчера, 20 января 2025 года, мы выявили, что максимальная цена, которая была зафиксирована в городе, – 353 тенге/кг. И если на рынках картофель можно приобрести по 280-300 тенге за килограмм, то уже в магазинах у дома он стоит дороже – 320-330 тенге за килограмм", – пояснила Эльмира Киматова.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Самый доступный по цене "второй хлеб" реализует стабфонд ЗКО. Купить картофель из этого фонда люди могут почти в 60 городских точках. В супермаркетах он стоит 126 тенге за килограмм, а в остальных торговых сетях – по 137 тенге/килограмм.

"Есть факты, когда люди при покупке картофеля из фонда выбирают самый крупный, а мелкий оставляют. Я бы со своей стороны попросила людей не делать выборку этого картофеля. Доступный по цене картофель нужен всем потребителям. Поэтому во избежание таких фактов картофель из стабфонда теперь будут продавать не россыпью, а расфасованным в сетках. Это вынужденная мера", – заявила руководитель департамента торговли по ЗКО.

В ходе встречи с оптовыми поставщиками госорганы установили, что на складах оптовики реализуют привозной картофель по цене от 250 до 280 тенге за килограмм. На центральном рынке в розницу его продают по 300-320 тенге/кг. Местные крестьянские хозяйства готовы отдавать оптом картофель по 240-260 тенге /кг. В свою очередь, оптовики на рынках продают местный картофель по 260-280 тенге/кг.

Почему картофель постоянно дорожает? Оптовые поставщики называют две причины этому – низкий урожай картофеля в областях Казахстана и запрет его на вывоз из России.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Берик Ситказиев рассказал Zakon.kz, что в регионе в 2024 году засеяли картофелем свыше 2 тыс. га (это больше на 0,4 тыс. га, чем в 2023 году). Валовой сбор 2024 года был больше на 15,7 тыс. тонн, чем в 2023 году. И все-таки собственного урожая региону не хватает. За счет собранного картофеля – 49,5 тыс. тонн – население обеспечено "вторым хлебом" на 71% (потребность населения составляет 69,9 тыс. тонн). Недостающая часть картофеля всегда завозилась из близлежащих регионов РФ и других регионов Казахстана. Сейчас из-за запрета на вывоз картофеля из соседних регионов России крупные поставщики привозят картофель только из Павлодара и Шымкента. Урожай в этих регионах в 2024 году был невысоким, отсюда такая цена оптовых поставок – до 250 тенге за килограмм.

Директор департамента стабилизационного фонда ЗКО Ораз Жумабаев сообщил, что в стабфонде есть запас картофеля в объеме 3,5 тыс. тонн. Этого объема хватит на нужды жителей региона до мая 2025 года. Также есть запас на летний период – 500 тонн.

"Из-за роста цен на картофель на рынках пошел ажиотаж, поэтому на наш стабфондовский картофель есть большой спрос. Если еще неделю назад супермаркеты заказывали у нас по 10 мешков, то теперь увеличили свои заявки – просят привозить им в день по 15-20 мешков. Люди запасают наш картофель впрок, и запретить этого мы им не можем". Ораз Жумабаев

Он пояснил, что увеличить поставки доступного по цене стабилизационного картофеля в супермаркеты они не могут – тогда их запасов не хватит до окончания межсезонья.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Почему семья из Семея не переживает за цены на овощи

В семье Горячевых из Семея никогда не следят за перепадами цен на картофель и овощи, потому что выращивают их сами на дачном участке.

"В нашей семье практически каждое поколение работает на земле. Мы не можем обойтись без дачи. Это наше любимое место, наша отдушина, кормилица. Причем работают на ней все – от мала до велика. Даже малых детей постепенно приучаем к труду на земле. Потому что потом будет уже поздно: если ребенок не полюбит работу на земле, не примет этот образ жизни как данность, потом будет очень трудно объяснить взрослому человеку, что работа на даче – это не повинность, а удовольствие, помноженное на бережливость", – считает глава семейства Сергей Горячев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

На 10 сотках своей дачи Горячевы выращивают практически все, что необходимо для жизни, чтобы не зависеть от перепадов цен. На специально отведенном участке выращивается картофель. С него в хороший год Горячевы собирали до 27 мешков клубней. Самым "неурожайным" годом они считают тот, когда с этого же участка собирается 15 мешков.

"Конечно, такого количества картофеля мы не съедаем. Нам на год достаточно пять мешков, плюс три мешка посадочного материала. Поэтому излишки урожая мы реализуем среди знакомых и коллег. Все уже знают, что картофель у Горячевых всегда самого высшего качества, потому что растим его только на натуральных удобрениях, вовремя пропалываем и обильно поливаем", – рассказывает Ирина Горячева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Помимо картофеля, Горячевы на своем огороде выращивают томаты, огурцы, перец, баклажаны, лук, чеснок, тыкву, кабачки и огромное количество ягод. Чтобы хранить запасы, в трехкомнатной квартире хозяин устроил специальную кладовку, где стройными рядами стоят банки с вареньем, компоты, ящики с луком и картофелем. Кроме того, в гараже есть специальный погреб для хранения основного урожая.