Казахстан ратифицирует соглашение с Турцией о карантинных мерах

Депутаты Мажилиса 22 января 2025 года одобрили законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Турцией о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью соглашения является развитие двухстороннего сотрудничества в области карантина и защиты растений для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.

Соглашение будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами и устанавливает обязательства по:

обмену правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений;

информированию о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними;

развитию научного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.

Кроме того, соглашение регламентирует требования в отношении ввозимых грузов, регулирует совместные меры при осуществлении импортных и экспортных операций с подкарантинными материалами.

Помимо этого, депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров.