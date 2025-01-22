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Общество

Казахстан ратифицирует соглашение с Турцией о карантинных мерах

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 14:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 22 января 2025 года одобрили законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Турцией о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью соглашения является развитие двухстороннего сотрудничества в области карантина и защиты растений для обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.

Соглашение будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами и устанавливает обязательства по:

  • обмену правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений;
  • информированию о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними;
  • развитию научного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.

Кроме того, соглашение регламентирует требования в отношении ввозимых грузов, регулирует совместные меры при осуществлении импортных и экспортных операций с подкарантинными материалами.

Помимо этого, депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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