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Право

Сенат ратифицировал соглашение с Турцией о карантинных мерах

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 20 февраля 2025 года ратифицировали соглашения между Казахстаном и Турцией о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Ернур Айткенов отметил, что это соглашение позволит усовершенствовать карантинные меры и развитие необходимых взаимоотношений.

"Например, предусматривается обмен нормативными правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений, а также информированию о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними и развитие научного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений. Кроме того, соглашение устанавливает требования в отношении ввозимых грузов, фитосанитарной сертификации и транзита грузов", – озвучил депутат.

По его словам, в основном из Турции поставляются орехи, помидоры, перцы, яблоки, цитрусы и ягоды.

"Из Казахстана поставляются зерновые и бобовые культуры. За последние три года из Казахстана в Турцию экспортировано 700 тыс. тонн растительной продукции, а из Турции импортировано около 40 тыс. тонн сельхозпродукции и 2,7 тыс. штук семян. В 76 партиях продукции, привезенной из Турции, выявлены несоответствия фитосанитарным требованиям, в том числе обнаружены карантинные объекты", – сказал Ернур Айткенов.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал, что по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Турцией составил порядка 285 миллионов долларов. 


"Кроме того, мы сейчас проводим меры по обеспечению экспорта мяса и мясной продукции. В рамках этого ведем соответствующую работу с ветеринарной службой Турции. Также согласовываем предприятия, которые намерены экспортировать мясо и мясную продукцию в Турцию", – дополнил Ермек Кенжеханулы. 

22 января 2025 года депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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