Казахстанку наказали за ввоз религиозных книг на турецком языке

Бородулихинский районный суд Абайской области 22 января наказал женщину за распространение запрещенной литературы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, сотрудники пограничной службы обнаружили в дорожной сумке Т. на пропускном пункте "Аул" религиозную литературу на турецком языке.

Экспертиза установила, что книги содержат экстремистские материалы, призывающие к возбуждению национальной и религиозной розни, и запрещены к ввозу и распространению на территории Казахстана.

Гражданка Т. полностью признала свою вину, пояснив, что приобрела книги в Кыргызстане исключительно для личного пользования.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал Т. виновной и назначил административный штраф в размере 369 200 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырау религиозные пансионаты обучали детей без разрешения.