Казахстанку наказали за ввоз религиозных книг на турецком языке
Фото: Zakon.kz
Бородулихинский районный суд Абайской области 22 января наказал женщину за распространение запрещенной литературы, сообщает Zakon.kz.
Согласно материалам дела, сотрудники пограничной службы обнаружили в дорожной сумке Т. на пропускном пункте "Аул" религиозную литературу на турецком языке.
Экспертиза установила, что книги содержат экстремистские материалы, призывающие к возбуждению национальной и религиозной розни, и запрещены к ввозу и распространению на территории Казахстана.
Гражданка Т. полностью признала свою вину, пояснив, что приобрела книги в Кыргызстане исключительно для личного пользования.
Суд, исследовав представленные доказательства, признал Т. виновной и назначил административный штраф в размере 369 200 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырау религиозные пансионаты обучали детей без разрешения.
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