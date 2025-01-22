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Общество

Казахстанку наказали за ввоз религиозных книг на турецком языке

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 18:19 Фото: Zakon.kz
Бородулихинский районный суд Абайской области 22 января наказал женщину за распространение запрещенной литературы, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, сотрудники пограничной службы обнаружили в дорожной сумке Т. на пропускном пункте "Аул" религиозную литературу на турецком языке.

Экспертиза установила, что книги содержат экстремистские материалы, призывающие к возбуждению национальной и религиозной розни, и запрещены к ввозу и распространению на территории Казахстана.

Гражданка Т. полностью признала свою вину, пояснив, что приобрела книги в Кыргызстане исключительно для личного пользования.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал Т. виновной и назначил административный штраф в размере 369 200 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырау религиозные пансионаты обучали детей без разрешения. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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